في الذكرى الـ85 لميلاد فاتن حمامة.. تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي ورفع اسمها من على مدرسة بالقليوبية

فنانة استئنائية، صاحبة وجه ملائكي وحضور طاغي، عشقها الكبار والصغار، فهي الرقيقة القديرة المبدعة وصاحبة كاريزما لاتقاوم، لم ينحها الموت جانبًا كأحد أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية والعربية، احتفظت بمكانة خاصة بأدوارها القوية والمؤثرة في أهم الأفلام والمسلسلات، فكانت “شمس لا تعرف المغيب”.

تملك الفن قلبها ووجدانها منذ نعومة أظافرها، حينما اصطحبها والدها الموظف في وزارة التعليم إلى إحدى دور العرض السينمائي لمشاهدة فيلم من بطولة الممثلة “آسيا داغر” لتلمع عيني الصغيرة صاحبة الـ6 سنوات ويلوح في الأفق أمامها حلم النجومية والفن.

بداية قوية رتبها لها القدر أمام الشاشة الصغيرة، بعد حصولها على لقب “أجمل طفلة في مصر” ليرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن فتاة صغيرة ليختارها وتقف أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم “يوم سعيد”، وتنطلق بعده في أدوار البطولة أمام كبار النجوم آنذاك وتلعب دور ابنة “يوسف وهبي” في ” ملاك الرحمة”، وتنطلق كبطلة وفنانة لتتصدر شباك التذاكر لعشرات السنوات بأفلام ناجحة صنف الكثير منها ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها “أريد حلا” و”دعاء الكروان” و”الحرام”.