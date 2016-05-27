انجلينا جولي بأجمل فساتين السهرات.. استوحي منها!

اشتهرت النجمة العالمية "انجيلينا جولي" Angelina Jolie بأعمالها الخيرية الانسانية، وأصبحت مثالاً أعلى وقدوة للكثيرات من النساء. لكن قبل ذلك، فإن "انجيلينا" Angelina قد اشتهرت كواحدة من ألمع نجمات هوليوود ومن أكثرهن أناقة على السجادة الحمراء. ولهذا فقد قمنا اليوم بجمع أبرز فساتين السهرة التي تألقت بها على مر السنين، لتلاحظي أناقتها الراقية ولتستوحي منها كي تكوني سيدة تعشقها وتعشق تميزها.

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وقد تنوّعت هذه الفساتين من ناحية قصّاتها كما من ناحية ألوانها. فكما لاحظنا، فهي لم تختر اللون الأسود فحسب، بل تنوعت خيارتها بين الأخضر، الذهبي، الفضي، البيج، الزهري، والأبيض.

وأغلب خياراتها كانت من دار "فيرساتشي" Versace التي صممت عدداً من الفساتين بشكل حصري للنجمة، وكما اختارت أيضاً من "ايلي صعب" Elie Saab، "جيني باكهام" Jenny Packham، "رالف اند رورسو" Ralph & Russo وغيرها من الأسماء...

وأكثر ما ميز فساتين السهرة التي اختارتها "انجيلينا جولي" Angelina Jolie على السجادة الحمراء أنها ناعمة، وراقية، بعيدة كلّ البعد عن البهرجة ، وقد جمعت فيها بين النمط الكلاسيكي وبين النمط العصري، كما بين النمط الأنثوي الناعم والنمط المتمرّد الجذاب.

وفي حال كنت من النساء اللواتي يعشقن "انجيلينا جولي" Angelina Jolie استوحي من أناقتها على السجادة الحمراء أجمل فساتين السهرة لمناسباتك القادمة.