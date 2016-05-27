بالصور.. الرابطة الأفريقية للجهاز الهضمى تختتم برنامجها التدريبى للأطباء

نظمت الرابطة الأفريقية الشرق أوسطية لجمعيات الجهاز الهضمى "الأماج" احتفالية مساء أمس للإعلان عن ختام البرنامج التدريبى "الرابع" للرابطة.

وقال الدكتور رضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس والرئيس المنتحب للرابطة "الأماج" ومقرر البرنامج التدريبى STEP-G إن هذا البرنامج ضمن مشروع التعليم الطبى المستمر التى نظمتها الرابطة والتابعة للمنظمة الدولية للجهاز الهضمى، والتى تشمل 54 دولة أفريقية وشرق أوسطية ومن بينها مصر.

وأشار إلى أن الرابطة قامت بتنظيم برنامج تدريبى لأطباء الجهاز الهضمى والكبد على مستوى مصر يحتوى على 40 ساعة من المحاضرات، والتى ألقاها أكثر من 30 أستاذا من أساتذة الجهاز الهضمى من مختلف الجامعات المصرية، موضحا أن المحاضرات تناولت أحدث التطورات فى الجهاز الهضمى والكبد، والوسائل العلاجية الحديثة مع مناقشة مستفيضة لكيفية تشخيصها وطرق الوقاية منها موضحا أن هذا البرنامج شمل مرحلة تدريب عملى على مناظير الجهاز الهضمى حيث تم تدريب الأطباء الذين لم يتعاملوا مع المناظير من قبل حيث يتم تدريبهم على نماذج تحتوى على معدة الحيوانات حتى يتمكنوا من الحصول على الخبرة الكافية قبل التعامل مع المرضى بالمناظير الحقيقية، وهى مرحلة ضرورية للأطباء المبتدئين فى التدريب على مناظير الجهاز الهضمى.

وأكد الدكتور رضا الوكيل أنه تم تدريب الاطباء على كثير من المواقف التى قد يتعرضون لها فى المنظار الحقيقى وأيضا تم عرض الأمراض التى تصيب المعدة والقولون من خلال هذا البرنامج مما يقلل من تعرض المريض للمخاطر الناجمة على التدريب عليه.

وقال الوكيل إن هذا اليوم شهد انتهاء آخر يوم من المحاضرات الاكاديمية مع توزيع الشهادات على المتدربين واختيار الاطباء الذين سيتم تدريبهم فى البرنامج المقبل، وذلك بمشاركة الجمعية الألمانية والجمعية الشرق أوسطية للتدريب على المناظير تحت إشراف الدكتور ايلى مخول رئيس لجنة التدريب بالأماج.

جدير بالذكر أن آخر مؤتمر للأماج عقد فى القاهرة فى شهر مارس الماضى، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر القادم للأماج فى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا منتصف 2017، والذى من المنتظر أن يشارك فيه 30 خبيرا مصريا بإلقاء محاضرات ورئاسة الجلسات.

يذكر أنه تم تكريم عدد من الأساتذة الذين قاموا بإلقاء محاضرات فى هذا البرنامج التدريبى، والذى يعد نموذجا يمكن تكراره فى مصر وباقى الدول الأفريقية الأعضاء فى الاتحاد.

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