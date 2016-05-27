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أنغام لجمهورها: أخذت أهم درس في حياتي

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الجمعة 27-05-2016 14:36

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

أحيت المطربة أنغام حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا وهي المرة الثالثة في نفس المكان منذ صدور ألبومها الأخير "أحلام بريئة".
افتتحت أنغام فقرتها بأغنية "أهي جت" بعدها وجهت كلمة اعتذار للجمهور عن سبب تأخير صعودها على خشبة المسرح، وأكدت أنها ليست السبب.
ثم قدمت أغنية "بحبك وحشتيني .. أنا آسفة على التأخير" .. التي تعالت خلالها صيحات الإعجاب وحصدت تصفيق الجميع .
حضرت أنغام بصحبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم الذي رفض تواجد كاميرات القنوات الفضائية داخل المسرح، معللاَ ذلك بأنّ الحدث حفل وليس مؤتمراً صحفياً، وقال إنّ سوء التفاهم الذي حصل كان بسبب دعوة إدارة العلاقات العامة لوسائل الإعلام للتغطية دون الرجوع لأنغام وأن ذلك غير مسموح في أي حفل.
من جهتها تحدّثت أنغام مع جمهورها عقب غناء أغنيتها "ساندة عليك" قائلة:" أنا كبرت بيكم وأتربيت على أيديكم، وأنتوا أدتوني درس مهم في حياتي وكبرت 30 سنة على عمري بيكم وبجد الأول وأنا صغيرة ما كانش بيفرق معايا النجاح والفشل، لكن دلوقت بيكم بقت أصعب لحظة ببقى خايفة فيها لما بطلع على المسرح قدامكم"، وأنهت كلماتها بتأثر قائلة "حبيت أفضفض معاكو بس عشان أقدر أكمل"
هذا وقد تواجد بالحفل الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامي محمود سعد وعدد كبير من الحضور ممن استمتعوا بأغاني أنغام الطربية على مدى ساعتين.

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سيدتي

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