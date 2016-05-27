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بالصور: أسرة "الخانكة" تحتفل بشفاء غادة عبد الرازق

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الجمعة 27-05-2016 14:41

احتفلت أسرة مسلسل "الخانكة" بعودة الفنانة غادة عبد الرازق من جديد إلى تصوير العمل بعد شفائها، وأعدت لها قالب كيك مكتوب عليه "حمد الله على السلامة".
وكانت غادة قد أجرت عملية جراحية في عينها ألزمتها المنزل عشرة أيام، بعد أن شعرت بآلام قوية منعتها من استكمال تصوير باقي مشاهد العمل، ونصحها الطبيب المعالج بالراحة التامة وعدم التعرّض للضوء والأتربة.
يذكر أن مسلسل "الخانكة" بطولة كل من غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وانتصار وميريهان حسين وسميرة عبد العزيز ومشيرة إسماعيل ونهال عنبر وإيهاب فهمي وعدد من الوجوه الشابة وهو من تأليف محمود دسوقي وإخراج محمد جمعة وإنتاج مها سليم.

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