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بسبب المطربة جنات... شاعر مصري يهدّد "روتانا"

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الجمعة 27-05-2016 15:16

تلقت شركة روتانا تهديداً من الشاعر المصري تامر حسين بعد تجاهلها كتابة اسمه على أغنيتين من ألبوم جنات الأخير وهما "عايزة أقرب"، و"أكيد زعلت".
فقد نشر تامر صورتين من فيديوهات الأغنيتين واتضح فيهما بالفعل أن "روتانا" اكتفت بكتابة اسمي الملحنين فقط، وعلّق عليهما قائلاً:"روتانا بترتكب جريمة وبتتعدى على حقي الأدبي كمؤلف مصري ومقصودة قدامكم لبكرة، والاسم ينزل بالحٌسنى وبالذوق أنا مش بتاع مشاكل فخلوا بالكم من النوع ده لما بيتحول وبياخد حقه".
" روتانا" استجابت لطلب تامر وقامت بوضع اسمه على الأغنيتين، فعلق قائلاً "تم التعديل من روتانا ووضع اسمي أتمنى ما تتكررش تاني بعد إذنكم".

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سيدتي