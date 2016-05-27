هل تسجن نورغول يشلشاي لإهانتها زميلها أركان بيتككايا؟

ما تزال الدعوى القضائية المرفوعة من النجم التركي أركان بيتككايا مستمرة ضد زميلته النجمة التركية نورغول يشلشاي شريكته السابقة ببطولة مسلسل "حطام" لموسمين دراميين.

ويتّهم أركان نورغول بالتشهير به وبقذفه وإهانته علناً بمقابلاتها الصحافية التي كشفت خلالها خلافاتهما وتعامله السيء معها. وكانت محكمة باكيركوي قد استجوبت الفنانة في القضية قبل أسابيع، لكن أركان بيتككايا كشف أيضاً للنيابة العامة أن نورغول يشلشاي وجهت له رسائل مهينة على هاتفه النقال، وأن التهمة الجديدة جاهزة ضدها ومهددة فيها بالحبس لمدة عامين و3 أشهر على أقل تقدير إن ثبتت عليها التهمة.

ويلتزم أبطال مسلسل "حطام" المستمرين بالعمل في الموسم الثاني الصمت، وقد رفضوا إبداء رأيهم بالقضية مختارين الحياد التام بين الزميلين المتخاصمين بالقضاء.

وتعد قضية أركان بيتككايا سابقة حيث لم يرفع أي ممثل تركي من قبل قضية ضد زميل له.

وما يزال "حطام" بعد انسحاب بطلته الأولى نورغول يشلشاي يحقق مراتب متقدمة في الرايتنغ أسبوعياً، رغم أن الجمهور ما يزال حزيناً لانسحابها المبكر من أحداث المسلسل الذي يراه البعض ليس من صالح المسلسل فنياً.

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