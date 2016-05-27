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مهاجم وفاق سطيف: لن نكون في نزهة أمام الزمالك وإنيمبا

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مهاجم وفاق سطيف: لن نكون في نزهة أمام الزمالك وإنيمبا مهاجم وفاق سطيف: لن نكون في نزهة أمام الزمالك وإنيمبا

أقر عبد المؤمن جابو مهاجم وفاق سطيف الجزائري بصعوبة مجموعة فريقه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الزمالك وإنيمبا النيجيري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وقال لاعب منتخب الخضر:"لن نكون في نزهة من أجل التأهل إلى نصف النهائي وسط هذه المجموعة الصعبة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع دي.زد.فووت "الفرق الثمانية التي تأهلت إلى دور المجموعات هي الأقوى في إفريقيا. سمعة الزمالك وإنيمبا كبيرة ولابد ألا نقلل من شأن صن داونز".

ويستضيف سطيف فريق صن داونز في الجولة الأولى من دور المجموعات ثم يتوجه إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك.

وكان سطيف أخر عربي يتوج باللقب حين حقه على حساب فيتا كلوب الكونجولي عام 2014.

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