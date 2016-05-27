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كرة طائرة.. صورة – الأهلي يعلن عن ضم نجم سموحة ومنتخب مصر

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كرة طائرة.. صورة – الأهلي يعلن عن ضم نجم سموحة ومنتخب مصر كرة طائرة.. صورة – الأهلي يعلن عن ضم نجم سموحة ومنتخب مصر

أعلن الأهلي رسميا عن التعاقد مع محمد عادل لاعب فريق الطائرة قادما من نادي سموحة لينضم رسميا إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

محمد عادل لاعب سموحة كان اقترب من الاتنقال للزمالك قبل أن تتحول وجهته إلى الأهلي.

ووقع عادل على عقود انتقاله لصفوف الأهلي لمدة موسمين خلال الجلسة التي جمعته مع مروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي بالجزيرة.

ويعد عادل هو ثالث لاعب ينضم لصفوف فريق الطائرة الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعد أن ضم الثنائي عبد اللطيف عثمان ومحمد عبد المنعم من الزمالك.

محمد عادل - 22 عاما - هو أحد نجوم فريق سموحة ومنتخب وشارك مع الفراعنة في الدوري العالمي العام الماضي.

فريق الطائرة بالأهلي قدم في الموسم الماضي واحدا من أسوأ مواسمه منذ فترة طويلة بعد أن خرج خالي الوفاض من البطولات بعد أن حل وصيفا بالدوري وخرج من نصف نهائي الكأس وربع نهائي بطولة إفريقيا.

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