البحوث الزراعية بتوشكى تعلن عن مزاد علنى لتأجير موقع إنتاج حيوانى

أعلنت محطة البحوث الزراعية لجنوب الوادى "توشكى"، عن جلسة مزاد محلى، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المحطة بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك لتأجير موقع للإنتاج الحيوانى بحق الانتفاع لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور أشرف عبد اللطيف أبو العز، مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكى، أن مساحة موقع الإنتاج الحيواني تبلغ سبعة أفدنة وهي محاطة من الخارج بسور ارتفاع مترين وتستطيع استيعاب نحو 2000 رأسا.

وأوضح فى بيان لمحطة البحوث الزراعية بتوشكى اليوم، أن موقع الإنتاج الحيواني يحتوي على أربعة عنابر علي مساحة فدانين اثنان منهم لتربية المواشى الكبيرة "أبقار وجاموس وجمال وخيول" وعنبران لتربية المواشى الصغيرة "أغنام وماعز"، بالإضافة إلى وجود حوش للتريض علي مساحة خمسه فدان.

وأشار إلي أن موقع الإنتاج الحيواني مجهزة تماما بأحواض شرب المياه وطوالات الأعلاف والعلائق والإنارة والمياه، كما يحتوى على غرف للولادة والعزل وأيضا رصيف لتحميل وتفريغ رؤوس الماشية والأغنام وفواصل تحكم لجميع الأجزاء، كما يتمتع الموقع بأكثر من ميزه الأولى منها أنه يصلح لأغراض التربية أو التسمين أو كمحجر للحجر البيطرى علاوة علي انه يقع بمدينة أبوسمبل السياحى بالقرب من منفذ قسطل البرى على حدود دولة.



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