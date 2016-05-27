"صيادلة الإسكندرية" تحرك دعوة قضائية ضد الإدارة المركزية للتلاعب فى أسعار الدواء

أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية اليوم، بياناً بشأن التسعيرة الجبرية للأدوية والتى قامت وزارة الصحة بنشرها فى أحد الجرائد اليوم الجمعة.

وحذرت النقابة المواطنين بعدم الاعتداد بالتسعيرة الخاصة بالأدوية والمذكورة، وذلك لما بها من أخطاء وتسعيرات خاطئة، كما تحمل نقابة الصيادلة بالإسكندرية وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلية كامل المسئولية عن تضارب الأسعار ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الأدوية.

وأعلن البيان تحريك دعاوى قضائية ضد المسئولين المعنيين بسبب التلاعب بالمريض والتسبب فى خسائر فادحة للصيادلة وعدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012.

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