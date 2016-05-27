حبس سكرتير نيابة بتهمة التلاعب في أوراق القضايا بالفيوم

مراسل «ONA»:

أمرت نيابة الفيوم الكلية بإشراف المستشار محمد الخولى المحامى العام، اليوم، بحبس سكرتير بنيابة مركز سنورس 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التلاعب في القضايا وتغير القيد والوصف .

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من المستشار محمد الخولى المحامى العام لنيابات الفيوم يتهم سكرتير نيابة بالتلاعب فى القضايا وتغير القيد والوصف له مقابل مبلغ مالى .

وتوصلت تحريات المقدم أحمد الصاوى لصحة الواقعة وقيام المتهم شعبان 40 سنه مقيم سنورس سكرتير نيابة بالتزوير فى اوراق القضايا للمتهمين مقابل مبالغ مالية .

تم إلقاء القبض على سكرتير النيابة، وحرر محضر رقم 686 إداري سنورس، واخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام ووجهت له تهمه التزوير والتلاعب فى القضايا .