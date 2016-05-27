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صوموا تصحوا.. باحثون: الصوم يخلص الجسم من السموم ويعالج أمراض المناعة

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صوموا تصحوا.. باحثون: الصوم يخلص الجسم من السموم ويعالج أمراض المناعة صوموا تصحوا.. باحثون: الصوم يخلص الجسم من السموم ويعالج أمراض المناعة
كشف الموقع العلمى "Science Daily" النقاب عن دراسة علمية حديثة أثبتت أن الصوم يساعد على فقدان الوزن، كما أنه يساعد على التخلص من السموم من الجسم، إضافة إلى أنه علاج فعال لأمراض المناعة الذاتية.

وأوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا، أن الصوم يساعد على إنتاج الجسم لهرمون الكورتيزون الذى يساعد على قتل خلايا المناعة الذاتية مثل مرض التصلب المتعدد "MS"، لافتاً إلى أن هذه العملية تؤدى أيضاً إلى إنتاج خلايا جديدة صحية.

والتصلب المتعدد هو مرض عصبى يؤثر على ما يقدر بنحو 350000 الأمريكيين، وفقا للمعهد الوطنى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، وتتفاوت أعراضه من عدم وضوح الرؤية إلى الشلل.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الصيام يقتل خلايا المناعة الذاتية السيئة التى تهاجم الجسم، ويحولها إلى خلايا جذعية جديدة.

وأظهرت الدراسة أن الصيام يحمى الخلايا الطبيعية من الأضرار الناتجة عن العلاج.

وفى دراسة منفصلة نشرت العام الماضى، وجد الباحثون أن النظام الغذائى يمكن أن يقلل الحشوية فى البطن ويقلل علامات الشيخوخة والأمراض فى الفئران والبشر.


>دراسة: الصوم 13 ساعة ليلاً يساعد على الحد من تكرار الإصابة بسرطان الثدى
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