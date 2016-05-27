الناتو ينفى طلبه إغلاق المجال الجوى أمام طيران ليبيا تمهيدا لعملية عسكرية

نفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسى أونا لونجيسكو اليوم /الجمعة/ أن يكون الحلف قد طلب من اليونان، أو أى دولة أخرى إغلاق مجالها الجوى أمام حركة الطيران الليبية، تمهيدا لأعمال عسكرية مرتقبة سيقوم بها الحلف قريبا فى ليبيا.

وكانت مواقع إخبارية قد بثت قرب التدخل العسكرى للناتو فى ليبيا، بعد أن طلب من بعض الدول إغلاق المجال الجوى أمام حركة الطيران الليبية.

ووصفت المتحدثة - فى تصريحات نشرت هنا اليوم - ما تم تداوله بالتقارير "الدنيئة التى تفتقد إلى المسؤولية"، مجددة فى الوقت ذاته عدم وجود مخططات لدى الناتو للقيام بأى عمل عسكرى أحادى الجانب فى ليبي.

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