لجنة من الاتحاد البرلمانى الدولى إلى لبنان لتقييم أزمة اللاجئين السوريين

أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى فى بيان له اليوم الجمعة فى جنيف أن اعضاء من لجنة تعزيز احترام القانون الدولى الانسانى بالاتحاد سوف تقوم بزيارة إلى لبنان ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 30 مايو الجارى.

وذلك لتقييم أزمة اللاجئين السوريين هناك والتحقيق فى أوضاع هؤلاء اللاجئين وكذلك تاثير هذة الأزمة على لبنان كبلد مضيف خاصة وأن لبنان والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 4 ملايين نسمة تستضيف اكثر من مليون لاجئ سورى وفقا لأرقام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة.

بيان الاتحاد الدولى أشار إلى أن فريق الاتحاد البرلمانى الدولى يقوده رئيس اللجنة سمير عويس من الأردن وستضم نوابا من أوروبا وأفريقيا وسوف تجتمع بمسؤولين حكوميين وأيضا ستلتقى اللاجئين اضافة إلى موظفى مفوضية اللاجئين فى لبنان وبهدف مناقشة تداعيات الأزمة وافضل الطرق لتخفيف حدتها من خلال دور للمجتمع البرلمانى الدولى

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