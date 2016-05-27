أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لجنة من الاتحاد البرلمانى الدولى إلى لبنان لتقييم أزمة اللاجئين السوريين

Google+ Print
لجنة من الاتحاد البرلمانى الدولى إلى لبنان لتقييم أزمة اللاجئين السوريين لجنة من الاتحاد البرلمانى الدولى إلى لبنان لتقييم أزمة اللاجئين السوريين
أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى فى بيان له اليوم الجمعة فى جنيف أن اعضاء من لجنة تعزيز احترام القانون الدولى الانسانى بالاتحاد سوف تقوم بزيارة إلى لبنان ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 30 مايو الجارى.

وذلك لتقييم أزمة اللاجئين السوريين هناك والتحقيق فى أوضاع هؤلاء اللاجئين وكذلك تاثير هذة الأزمة على لبنان كبلد مضيف خاصة وأن لبنان والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 4 ملايين نسمة تستضيف اكثر من مليون لاجئ سورى وفقا لأرقام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة.

بيان الاتحاد الدولى أشار إلى أن فريق الاتحاد البرلمانى الدولى يقوده رئيس اللجنة سمير عويس من الأردن وستضم نوابا من أوروبا وأفريقيا وسوف تجتمع بمسؤولين حكوميين وأيضا ستلتقى اللاجئين اضافة إلى موظفى مفوضية اللاجئين فى لبنان وبهدف مناقشة تداعيات الأزمة وافضل الطرق لتخفيف حدتها من خلال دور للمجتمع البرلمانى الدولى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365