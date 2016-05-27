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اخبار ليبيا.. آمر كتيبة ليبية: ملف سيف الإسلام القذافى لدى القضاء الليبى

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اخبار ليبيا.. آمر كتيبة ليبية: ملف سيف الإسلام القذافى لدى القضاء الليبى اخبار ليبيا.. آمر كتيبة ليبية: ملف سيف الإسلام القذافى لدى القضاء الليبى
شدد آمر كتيبة أبى بكر الصديق بمدينة الزنتان الليبية والمكلفة بحراسة سجن سيف الإسلام القذافي، العجمى العتيرى "على أن ملف سيف الإسلام القذافى لدى القضاء الليبى ولا يحق له الحديث فيه".
>وقال العتيري، فى تصريح صحفى اليوم، إنه ليس خائفا من إمكانية وضع اسمه على قائمة العقوبات الدولية".

وأضاف قائلا: "أنا لم أسمع بهذا الخبر ولم يعلمنى به أحد وإذا كانت الوطنية فى مفهوم الغرب إرهاب وخروج عن القانون فأنا وطنى وخارج عن قانون الغرب ولست خائفا على شيء وليس لدى ما يعاقبونى عليه".

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت مساء أمس أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية طالبت بوضع آمر كتيبة أبو بكر الصديق العجمى العترى على قائمة العقوبات فى حال مواصلة رفضه تسليم سيف الإسلام القذافى لمحكمة الجنايات الدولية.
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