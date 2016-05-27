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تسمم 5 مزارعين لتناولهم الشاى فى أكواب ملوثة بمبيد حشرى فى الفيوم

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تسمم 5 مزارعين لتناولهم الشاى فى أكواب ملوثة بمبيد حشرى فى الفيوم تسمم 5 مزارعين لتناولهم الشاى فى أكواب ملوثة بمبيد حشرى فى الفيوم
أصيب 5 مزارعين فى محافظة الفيوم بحالة تسمم إثر تناولهم الشاى فى الأرض الزراعية الخاصة بهم فى أكواب ملوثة بمبيد حشرى، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول 5 مصابين بحالة تسمم، وهم يعقوب م ع 55 سنة، ومحمد م ع 55 سنة، وعلى ى م 33 سنة، ورمضان ع ع 35 سنة، وحجاج ع ر 50 سنة، وجميعهم من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس.

وأكد المصابون أنهم كانوا يقومون برش الأرض الزراعية الخاصة بهم بمبيد حشرى، وعقب انتهائهم من الرش قاموا بتناول الشاى فى أكواب تلوثت من المبيد، ما تسبب فى إصابتهم بالتسمم.

وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3605 لسنة 2016 إدارى مركز سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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