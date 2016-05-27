الأنبا مكاريوس في رساله للرئيس : المنيا بها 2 مليون قبطي وتحتاج متابعتك الشخصية

أرسل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص رسالة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكره فيها على تدخله في أزمة حادث سيدة المنيا.

وجاء نص الرسالة كالتالي : ” سيادة الرئيس …شكرا جزيلاً لتدخلكم في الوقت المناسب، وتأكيدكم على كرامة المواطن المصري، وضرورة إعمال القانون ومحاسبة المتسببين، مما كان له عظيم الأثر في قلوب الجميع.

سيادة الرئيس.. محافظة المنيا وهي من أهم محافظات القطر، والتي كانت في وقت ما مركز الحكم في مصر، يقطنها الآن ستة ملايين مصري منهم مليونين من الأقباط، وإليها ينتمي الكثير من العظماء في كافة المجالات، وهي ثاني أكبر المناطق الأثرية في مصر بعد الأقصر، وبها أعظم ثروة محجرية في العالم.

هذه المحافظة تعاني من العديد من المشاكل، وبقدر أهميتها وعظمتها فهي تمثل خطورة بالغة، طالما يستمر تجاهلها من الحكومات المتعاقبة، كما هو حدث على مدار عقود من الزمن.

سيادة الرئيس.. المنيا تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى متابعة شخصية من سيادتكم.. عاشت مصر، وعشت أنت للمصريين “.