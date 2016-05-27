محافظ جنوب سيناء يستقبل وزراء التجارة والاستثمار والتعاون فى شرم الشيخ

يستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ووكيل البنك المركزى المصرى، ورئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك الوزراء فى مؤتمر مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء