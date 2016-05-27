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القبض على عاطل لحيازته 2500 قرص مخدر وطبنجة فى إدفو

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القبض على عاطل لحيازته 2500 قرص مخدر وطبنجة فى إدفو القبض على عاطل لحيازته 2500 قرص مخدر وطبنجة فى إدفو
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان اليوم، من ضبط عاطل لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وسلاح نارى غير مرخص، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "علاء .ب"- 38 سنة عاطل- وبحيازته 2500 قرص لعقار التامول المخدر، وطبنجة حلوان عيار 9مم، و6 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط.

وتحرر المحضر رقم 4014 لسنة 2016 إدارى مركز إدفو وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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