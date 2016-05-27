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#في_إفريقيا - مارتن يول يكلف مساعيه بفحص فرق مجموعة الأهلي

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#في_إفريقيا - مارتن يول يكلف مساعيه بفحص فرق مجموعة الأهلي #في_إفريقيا - مارتن يول يكلف مساعيه بفحص فرق مجموعة الأهلي

كلف مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي جهازه المعاون في الفريق لإعداد تقرير شامل عنه أندية مجموعته في دوري الأبطال.

ووقع الأهلي في المجموعة الأولى بدور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية الوداد البيضاوي المغربي - زيسكو يونايتد الزامبي وأسيك أبيدجان الإيفواري.

وكلف مارتن يول مساعديه لإعداد تقارير شاملة عن الفرق الثلاثة للوقوف على نقاط القوة والضعف بكل فريق.

ويستهل الفريق الأحمر مشواره في دور الثمانية بمواجهة زيسكو الزامبي منتصف شهر يونيو المقبل في زامبيا.

وحصل لاعبو الأهلي على فترة راحة لمدة أسبوع، على أن يستأنفون التدريبات في الثاني من شهر يونيو المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه

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