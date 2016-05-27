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بالأسماء.. إصابة ٤ بينهم طفلان من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد‎

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بالأسماء.. إصابة ٤ بينهم طفلان من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد‎ بالأسماء.. إصابة ٤ بينهم طفلان من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد‎

حادث تصادم -أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق “أسيوط– الخارجة” في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة، بلاغا من إدارة النجدة بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة النقب بمنطقة الكيلو 75 طريق “أسيوط- الخارجة”، أسفر عن إصابة سعيد خلف حكيم 40 عاما، منى لطيف غالي 31 سنة، إيفان سعيد حكيم 5 سنوات، توماس سعيد حكيم 10 سنوات وجميعهم مصابون بإصابات خفيفة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالحادث

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