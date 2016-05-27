بالأسماء.. إصابة ٤ بينهم طفلان من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد‎

مراسل «ONA»:
أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق “أسيوط– الخارجة” في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة، بلاغا من إدارة النجدة بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الخارجة العام.
وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة النقب بمنطقة الكيلو 75 طريق “أسيوط- الخارجة”، أسفر عن إصابة سعيد خلف حكيم 40 عاما، منى لطيف غالي 31 سنة، إيفان سعيد حكيم 5 سنوات، توماس سعيد حكيم 10 سنوات وجميعهم مصابون بإصابات خفيفة.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالحادث