نائب برلماني : المطالبات بإقالة وزير الصحة مزايدة..وقرار رفع أسعار الأدوية تأخر 15عاما

رفض النائب إيليا ثروت باسيلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مطالبات بعض الأعضاء بسحب الثقة من وزير الصحة عقب أزمة ارتفاع أسعار الأدوية فى الآونة الأخيرة، قائلا: “المطالبات بإقالة الوزير مزايدة، وليس كل خطأ يصدر من أى مسئول نتسرع ونطلب إقالته”.

وقال باسيلى ، إن قرار رفع أسعار الأدوية جرئ وتأخر 15 سنة، ولكن يعيبه أنه جاء سريعا دون دراسة كافية وصياغة وافية.

وأوضح أنه كان يجب على وزير الصحة الاجتماع بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية ودراسة ذلك القرار وسلبياته ونتائجه قبل الإعلان عنه، مؤكدا أن القرار لم يعرض أيضا على لجنة الصحة بمجلس النواب.