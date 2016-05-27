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روما يعرقل مشاركة «صلاح» مع الفراعنة بأمم إفريقيا

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روما يعرقل مشاركة «صلاح» مع الفراعنة بأمم إفريقيا روما يعرقل مشاركة «صلاح» مع الفراعنة بأمم إفريقيا

محمد صلاح- أرشيفية

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن النجم المصرى محمد صلاح يرغب فى المشاركة مع منتخب الفراعنة فى نهائيات أمم إفريقيا 2017 لكن إدارة ناديه الإيطالي روما لا ترحب بمشاركته.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن الجيالورسي يعمل ما بوسعه من أجل منع مشاركة اللاعب الذي يعتمد عليه المدرب لوتشيانو سباليتي في خططه بشكل كبير سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، وفي رأس الجهاز الفني الخطأ الكبير الذي حدث مع الإيفواريين جرفينيو ودومبيا، حيث شارك جرفينيو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة 2015 وهو في أوج تألقه وجاهزيته، لكنه عاد فاقدا للياقة البدنية المطلوبة وابتعد طويلا عن مستواه المعهود.

وكأس أمم إفريقيا المقبلة تقام في الجابون في الفترة من 21 يناير إلى 12 فبراير أي بعد عطلة أعياد الميلاد، وهي فترة يتوقع أن يلعب فيها فريق العاصمة مباريات مهمة له في الكالتشيو، لكن محمد صلاح صرح قبل أيام قليلة “أريد أن أجلب لمصر التأهل إلى كأس العالم، والحصول على كأس أفريقيا 2017 حلمي”، كما قال في نفس المقابلة إنه يود أن يفوز بلقب مع الجيالورسي.

وترى الصحيفة أن الحل ربما يكمن في اللاعب البارجوياني- الأرجنتيني خوان مانويل إيتوربي والذي فشل في تقديم أداء جيد له مع المدرب السابق لفريق روما رودي جارسيا فرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الانتقالات الشتوية الماضية لكنه لم يشارك مع فريق بورنماوث إلا نادرا، وهو حاليًا يستعد مع منتخب بلاده باراجواي للعب كوبا أمريكا على أمل أن تساعده المشاركة مع في العودة بشكل مختلف إلى روما.

إيتوربي الجناح صاحب القدم اليسرى والعائد لفريقه روما هذا الصيف قد يبيعه النادي إلى فريق آخر لكن في حال تألقه فقد يكون هو الحل الأمثل لتعويض صلاح الذي سيسمح له ناديه باللعب في كأس أمم إفريقيا وقتها.

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أونا

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