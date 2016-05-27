إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط فى الوادى الجديد بجروح وكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى أعلى منطقة النقب الوعرة، ما أسفر عن إصابة كل من سعيد خلف حكيم 40 سنة، ومنى لطيف 31 سنة، وإيفان سعيد حكيم 5 سنوات، وتوماس سعيد حكيم 10 سنوات، تم نقل جميع المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وجار عمل محضر وإحالته للنيابة للتحقيق.

- إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد