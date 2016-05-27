ضبط أمين مخزن جملة اختلس 10 أطنان أرز مربوط على النقاط التموينية بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط أمين مخزن لتجارة الجملة بمركز ومدينة السنطة لاختلاسه 10 أطنان أرز مدعم، مربوط صرفه بالنقاط التموينية للمواطنين، واثباته تلك الكميات بالفواتير على خلاف الحقيقة لخداع الجهات الرقابية وبيعه للكميات فى السوق السوداء.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد وجه بشن حملات مكثفة على التجار بمراكز المحافظة لضبط المخالف منهم ومحتكرى السلع التموينية والأرز لتعطيش السوق وبيعها بأسعار مرتفعة.

وبدأ ضباط إدارة مباحث التموين بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة فى جمع المعلومات عن التجار محتكرى السلع التموينية ووردت معلومات بقيام أمين مخزن فرع 2 بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع السنطة باختلاس 10 أطنان أرز مدعم من المربوط صرفهم على نقاط التموين.

وكشفت التحريات قيام المتهم بتسجيل تلك الكميات على الفواتير لخداع أجهزة التفتيش والرقابة حال التفتيش عليه وقيامه بتسجيل صرف الكمية للتجار وقيامه ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحا طائلة.

وباستئذان النيابة العامة تم توجيه مأمورية من ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين وتم ضبطه واعترف باختلاسه 10 أطنان أرز تحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة التى تولت التحقيق.

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