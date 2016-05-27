السيطرة على حريق هائل بمصنع طوب فى المنوفية نتيجة انفجار أسطوانة غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية فى المنوفية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للطوب بقرية ميت العبس التابعة لمركز شبين الكوم، نتيجة انفجار أسطوانة للغاز، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بنشوب حريق بغرفة بمصنع طوب بقرية ميت العبس دائرة المركز، بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بحجرتين مشيدتين بالطوب ومسقوفتين بالأخشاب والبوص على مساحة 60 متر تقريبًا، وتلاحظ وجود 7 أسطوانات بوتاجاز ملك ورثة "عبد الرحمن.ع.ا" ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، وأسفر عن تلفيات، احتراق سقف الحجرتين وانهيار جدرانهما.

وبسؤال أحد الورثة "شبل.ع.ع.ا" مؤهل عالى ومقيم دائرة المركز، أفاد بأنه أثناء قيام العمال بالمصنع بطهى الطعام نتج عن ذلك انفجار إحدى إسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى نشوب الحريق ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على مكان الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 4393 إدارى مركز قويسنا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.