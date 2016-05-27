طالب يلقى "مولوتوف" على كشك بسبب خلافات مالية مع مالكه فى النزهة

ألقى رجال مباحث النزهة، القبض على طالب، اليوم الجمعة، عقب قيامه بإشعال النيران فى كشك بمنطقة النزهة، بإلقاء زجاجات مولوتوف عليه، وذلك بسبب خلافات مالية بينه وصاحب الكشك، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "أحمد ع أ" 28 سنة، صاحب كشك، والذى أفاد بتضرره من "مراد ح م" 18 سنة، طالب، لقيامه بإلقاء 2 زجاجة مولوتوف على الكشك ملكه، ونتج عن ذلك حريق بجزء من الكشك وتم السيطرة على الحريق.

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم بمعاونة الأهالى من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإضرام النيران بالكشك ملك المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7932 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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