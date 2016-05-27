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مقتل إمرأة وإصابة 9 أشخاص جراء استهداف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية

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مقتل إمرأة وإصابة 9 أشخاص جراء استهداف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية مقتل إمرأة وإصابة 9 أشخاص جراء استهداف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية
لقيت امرأة مصرعها وأصيب 9 آخرون بجروح اليوم /الجمعة/ جراء استهداف أحياء سكنية بـ 10 قذائف صاروخية على حى الميدان فى مدينة حلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أن الاعتداء أدى إلى مقتل أمرأة مسنة وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح ودمار كبير فى الأبنية والممتلكات العامة والخاصة من بينها دار للمسنين فى الحي.

وقتل أمس شخص وأصيب 5 آخرين من بينهم طفلان بقذائف صاروخية ورصاص القنص على أحياء صلاح الدين والميدان والشيخ مقصود بحلب.
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