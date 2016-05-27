أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سوسن داوود إلى أهلها

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، تسلم سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة سوسن داوود على منصور 17 عاماً إلى ذويها داخل معتقل عوفر المقام على أراضى بلدة بيتونيا وقرية رافات غربى رام الله.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد أعدمت الفتاة سوسن منصور يوم الاثنين الماضى، بتهمة نية الطعن، وأكدت مصادر لوكالة "معا" أن الارتباط العسكرى الإسرائيلى أبلغ عائلة الشهيدة عن نيته تسليم جثمانها.

وكان جنود الاحتلال قد أعدموا الفتاة عند حاجز يفصل بلدتى بدو مسقط رأس الفتاة، وبلدة بيت إكسا المجاورة، بتهمة نية الطعن.

وكان من المفترض أن تخوض الفتاة سوسن منصور غدا أول امتحان فى الثانوية العامة، إلا أن حلمها بالدراسة الجامعية انتهى برصاصات أطلقها مجموعة من الجنود عليها.

ومن أخبار فلسطين اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، محمود جمعة صالح حامد 52 عاما بعد مداهمة منزله فى بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت شهلة حامد زوجة المعتقل إن قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل قبل أن تقوم بتفجير أحد أبوابه واقتحامه، مشيرة إلى أن أحد الضباط واصل خلال الاقتحام استفزاز العائلة.

وبينت أنه أخضع زوجها محمود للتحقيق بعد احتجازه بإحدى غرف المنزل قبل أن يقوم باعتقاله، مضيفة أن زوجها يعانى من مرض السكرى.

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