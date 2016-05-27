شاب يذبح نفسه بعد احتجازه أمه وأولاد أشقائه وإصابته ضابطا وشرطيا بالدقهلية

تخلص شاب من حياته بذبح نفسه بعد احتجازه أمه وأولاد أشقائه فى الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول استغاثة من أشقاء حسن إبراهيم سليمان مبيض محارة، باحتجازه أمهم وأبناءهم الأطفال داخل مسكنه ببندر السنبلاوين.

وانتقل الرائد محمد طمان رئيس مباحث المركز، والنقيبان كريم النجدى وأحمد زين معاونى المباحث لمكان البلاغ، وتبين احتجاز المتهم حسن لأمه وأبناء أشقائه، وحاول رجال المباحث التفاوض معه لإطلاق سراحهم، إلا أنه رفض وقام بإلقاء الحجارة والزجاج على رجال الشرطة، ما أصاب النقيب أحمد زين معاون المباحث وأحد أمناء الشرطة بجرح قطعى فى اليد استلزم عمل 20 غرزة.

وتم التعامل مع الشاب بإلقاء قنبلة غاز للسيطرة على الأوضاع وتحرير الرهائن بعد تهديدهم بالقتل، وبعد فترة قام بالتعدى على اثنين من أشقائه بالضرب بسلاح أبيض. وتم نقل أحدهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، نظرا لخطورة حالته، وبعد استعداد القوات لاقتحام المنزل والقبض على المتهم، عثر عليه بعد أن قام بذبح نفسه، فتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب أصيب بحالة نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة كما صرحت بدفن الجثمان.