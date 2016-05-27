الشعور بالإرهاق واصفرار العين.. أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد

أهم الأعراض التى تنذرك بارتفاع إنزيمات الكبد

أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد

ارتفاع إنزيمات الكبد قد يكون لها أسباب رئيسية تؤدى إلى حدوث هذا الارتفاع فى الإنزيمات وهى الاعراض التى تشير إلى وجود التهاب بالكبد.>أكد الدكتور محمد أمين صقر أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى بمعهد ناصر أن أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد تتمثل فى الشعور بالإرهاق وعدم القدرة على بذل الجهد المعتاد وعدم القابلية لتناول الطعام، وإذا كانت الأعراض مصحوبة بارتفاع الصفراء يظهر اصفرار فى لون العين وتغير لون البول إلى اللون الأصفر الداكن، وقد يحدث غثيان ونوبات من القىء.>وقال الدكتور محمد أمين صقر إن ارتفاع الإنزيمات قد يكون نتيجة إصابة الكبد بالفيروسات مثل فيروس "A,B, C" أو غيرها من الفيروسات قليلة الحدوث مثل فيروس الخلية الكبيرة وأمراض غير فيروسية مثل أمراض الكبد المناعية وأمراض خلل عمليات الأيض، وأمراض الكبد الوعائية.

وأوضح أن هناك عقاقير قد تسبب التهاب الكبد مثل المواد الكيماوية والأعشاب أو بعض الأمراض الوراثية التى تظهر أعراضها فى الأطفال منذ بدء الطفولة.

علاج ارتفاع إنزيمات الكبد

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>وقال إن العلاج يتحدد حسب السبب يتراوح ما بين علاج الفيروسات واستعمال الكورتيزون أو مثبطات المناعة أو العقاقير التى تمتص الحديد والنحاس من الدم فى حالة أمراض خلل الأيض مؤكدا أنه يجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة المحتوية على مضادات الأكسدة مثل فيتامين "C,E" للمساعدة فى ضبط مستوى ارتفاع إنزيمات الكبد.