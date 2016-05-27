سباك يحرق دراجة بخارية لـ"دليفرى" لخلافات مالية بينهما بحلوان

دفعت الخلافات المالية بين سباك وعامل توصيل طلبات، إلى قيام الأول بإشعال النيران فى الدراجة البخارية الخاصة بالثانى، وإحراقها بالكامل انتقاما منه، فتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بدراجة بخارية بمنطقة المشروع الأمريكى، وبانتقال رجال المباحث تم التقابل مع صاحب الدراجة " أحمد ع إ " 37 سنة، عامل توصيل طلبات.

وبسؤاله اتهم "محمد م م " 31 سنة، سباك، بإضرام النيران بالدراجة البخارية ملكه، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل، وتمكن ضباط مباحث القسم بمعاونة الأهالى من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بإضرام النيران بالدراجة البخارية ملك المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13833 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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