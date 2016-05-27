وزارة الاقتصاد الألمانية تكذب منظمة العفو الدولية:لم نحظر تصدير السلاح لمصر

نفى مصدر مسئول بوزارة الاقتصاد الألمانية، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قرار حظر تصدير السلاح إلى مصر عام 2014، بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذى أصدرته يوم الأربعاء الماضى والذى يتهم الحكومة الألمانية ونصف دول الاتحاد الأوروبى بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة مما يشجع على القتل والتعذيب.

وأشار المصدر لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أن بعض وسائل الإعلام أعلنت عن قيام ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبعض الدول الأخرى بتصدير السلاح إلى مصر، على الرغم من القرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى بخصوص حظر السلاح عن مصر فى سنة 2013، لم تقم ألمانيا بتصدير الأسلحة لمصر.

وصرح المصدر لوكالة الأنباء الروسية، بأن تلك الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام، حول حظر السلاح عن مصر، هى نتيجة لتقارير خاطئة أصدرتها المنظمة.

وفي واقع الأمر، فإن الوثيقة النهائية التى تم إصدارها من قبل الاتحاد الأوروبى عام 2013، تشير إلى تضييق سياسة تصدير السلاح الذى يمكن استخدامه فى القمع، وليس حظر السلاح عن مصر.

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