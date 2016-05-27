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القبض على ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان فى دراو بأسوان

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القبض على ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان فى دراو بأسوان القبض على ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان فى دراو بأسوان
ألقت مأمورية أمنية اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى بأسوان، القبض على ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان، بمركز دراو بأسوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بتمكن إدارة البحث الجنائى بأسوان، مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى وبعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "على . م"- 45 سنة مدرس- والمتهم "جمال . س"- 48 سنة حاصل على دبلوم، والمتهم "عبد الوهاب . م"- 59 سنة موظف، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان وسعيهم للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر المحضر رقم 5 أحوال، ملحق المحضر رقم 1337 لسنة 2016م إدارى مركز دراو، وجار العرض على النيابة العامة.


>القبض على مهندس إخوانى فى أسوان لاتهامه بالتحريض على العنف

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