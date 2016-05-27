"الشرطة فى خدمة الشعب"..الداخلية تنجح فى إعادة طفلين ضالين لأهلهما بالمعادى

فى لافتة إنسانية جديدة لرجال الشرطة بالقاهرة، أكدوا خلالها على الدور الإنسانى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، حيث نجحوا فى إعادة طفلين إلى أهلهما بعد العثور عليهما فى شارع مصر حلوان الزراعى، رغم عدم تحرير محضر بتغيبهما، وتم التوصل إليهم وإعادة الطفلين لهم، حيث وجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة الطفلين.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين المعادى لتفقد الأوضاع الأمنية بدائرة القسم، وتحديداً بشارع مصر حلوان الزراعى، وأثناء ذلك عثروا على طفلين صغيرين ضالين للطريق، وبسؤالهما عن اسميهما تبين أنهما "باسل م ن" 3 سنوات، "عمرو ع ع" 3 سنوات.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل لأهلية الأطفال وإعادتهما إليهم، مع تقديم الرعاية اللازمة لهما لحين التوصل لهم.

ومن خلال توسيع دائرة البحث عن أهلية الطفلين، تم تصوير الطفلين وإخطار مكتب الغياب ببياناتهما، حيث لم يتم التوصل إلى تحرير أى محاضر بغياب أطفال بمثل أوصافهما، وأسفر البحث عن التوصل إلى أحد حارسى العقارات الذى أفاد بأن أهل الطفلين يبحثون عنهما.

وباستدعائهم تعرفوا عليهما وقرروا أن الطفلين متغيبان من صباح اليوم أثناء لهوهما أمام العقار سكنهما، وأنهم لم يحرروا محضرا بغيابهما، وأنهم كانوا يبحثون فى جميع المساجد والمستشفيات لنشر بياناتهما والبحث عنهما دون جدوى، وقدم أولياء الأمور الشكر لضباط وأفراد إدارة تأمين المعادى لدورهم فى إعادة الطفلين إليهم.

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