حبس صاحب مطعم شهير فى كفر الشيخ 4 أيام بعد تسمم 21 شخصا

قرر أحمد عبد الحى رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حبس " ط.م.ا" صاحب أحد المطاعم الشهيرة بكفر الشيخ، بعد تسمم 21 شخصا تقدموا ببلاغات ضده.

وكان تفتيش من لجنة مراقبة الأغذية رصدت مخالفات بعد حدوث تسمم غذائى لـ21 شخصا، ونقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام والحميات، وتم ضبط لحوم مستوردة بداخل المطعم، وتم سحب عينات من الكميات المضبوطة، وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة وقدمت اللجنة تقريرا بهذا الشأن للنيابة العامة.

وباشر عمر خالد وكيل نيابة قسم كفر الشيخ التحقيقات مع المتهم، وقرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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