أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صاحب مطعم شهير فى كفر الشيخ 4 أيام بعد تسمم 21 شخصا

Google+ Print
حبس صاحب مطعم شهير فى كفر الشيخ 4 أيام بعد تسمم 21 شخصا حبس صاحب مطعم شهير فى كفر الشيخ 4 أيام بعد تسمم 21 شخصا
قرر أحمد عبد الحى رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حبس " ط.م.ا" صاحب أحد المطاعم الشهيرة بكفر الشيخ، بعد تسمم 21 شخصا تقدموا ببلاغات ضده.

وكان تفتيش من لجنة مراقبة الأغذية رصدت مخالفات بعد حدوث تسمم غذائى لـ21 شخصا، ونقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام والحميات، وتم ضبط لحوم مستوردة بداخل المطعم، وتم سحب عينات من الكميات المضبوطة، وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة وقدمت اللجنة تقريرا بهذا الشأن للنيابة العامة.

وباشر عمر خالد وكيل نيابة قسم كفر الشيخ التحقيقات مع المتهم، وقرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


>ضبط 750 جرام هيروين و7 كيلو حشيش و32 سلاح أبيض فى حملة ببندر كفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365