ننشر تفاصيل حريق مصنع فايبر بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر

قال مصدر أمنى، إن حريق هائل نشب فى مصنع فايبر على مساحة 2000 متر بشارع حماده إمام بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، وتصاعدت منه أدخنة وألسنة لهب كثيفة، نظرا لتشوينات ضخمة من الفايبر، وأدت إلى انتشار الحريق بالمصنع بشكل كثيف، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة منع خطر امتداده لباقى المصانع المجاورة له.

وأضاف المصدر أن الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، دفعت بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات استراتيجية معبأة بالمياه، وقام رجال الدفاع المدنى بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع خطر امتداد الحريق لباقى المجاورات، وعانى رجال الإطفاء من كثرة التشوينات المتواجدة بداخل المصنع، وتمت عملية مكافحة الحريق بدون وقوع أى إصابات.

وأوضح المصدر أنه تمت عملية السيطرة على الحريق بعدما التهمت النيران محتويات بدورم وطابق أول وثان من تشوينات ومعدات للتصنيع ومواد بلاستيكية، فيما لم يتم التعرف على أسباب الحريق التى سيحددها المعمل الجنائى، وسيقوم بحصر كافة خسائر النيران التى أتت على كافة محتوياته.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المصانع بأكتوبر، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، وفريق من ضباط الإدارة مكون من الرائد أحمد عبد النعيم والمقدم أحمد لطفى ضباط الحماية المدنية، ومجموعة من الأمناء، وقاموا بمحاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية السيطرة على النيران المشتعلة.

قارئ يشارك "صحافة مواطن" بصور لحريق بمصنع كرتون فى 6 أكتوبر