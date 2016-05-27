القبض على عصابة "آية ودرش" لاتهامهم بخطف صاحب مصنع ومساومة أهله بالمعصرة

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف صاحب مصنع ملابس، والذى كشفت التحريات أن فتاة وراء استدراجه من خلال "الفيس بوك" والاستعانة بآخرين لاختطافه ومساومة أهله على دفع 400 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وذلك نظرا لعلمهم بثرائه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من المواطن "نادى ى أ" 50 سنة، صاحب أرض زراعية، والذى أفاد بغياب شقيقه "عدلى ى أ" 31 سنة، صاحب مصنع لتصنيع ملابس أطفال، كائن فى حدائق حلوان، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من رقم هاتف المجنى عليه من مجهول مفاده طلب مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح شقيقه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم وضع خطة بحث، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "آية ر م " 25 سنة، عاملة، والسابق اتهامها فى القضية رقم 909020 لسنة 2014م المعادى "مخدرات"، و"مصطفى س ن" 25 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، "زوج الأولى عرفيا"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6447 لسنة 2015م دير مواس / المنيا "تبديد"، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"محمد ا ض" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3632 لسنة 2014 بولاق الدكرور "سلاح نارى بدون ترخيص"، و"مهران ر ع" 42 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى القضية رقم 15637 لسنة 2015 البدرشين " حريق عمد " ( هارب).

وتم إعداد الأكمنة من خلال التنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأسفرت إحداها عن ضبط المتهمين الأولى والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا بأنه نظرا لعلمهم بثرائه لكونه من بلدة مجاورة لبلدة المتهمين الثانى والثالث، خططوا لخطفه ومساومة أهله على إطلاق سراحه عقب دفع المبلغ المالى.

وأشار المتهمون فى اعترافاتهم أن الأولى قامت باستدراجه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى منطقة فيصل بالجيزة، وفور وصوله قاموا بإكراهه على استقلال سيارة ميكروباص ملك المتهم الرابع واحتجازه بمسكن المتهم الأخير الكائن بمنطقة البدرشين، ثم اتصلوا بشقيقه من هاتفه وساوموه على إطلاق سراح المجنى عليه مقابل المبلغ، وعقب علم المتهم الهارب بضبط باقى المتهمين وافتضاح أمره قام بإطلاق سراح المجنى عليه، وتبين أنه مصاب بكسر بالساعد الأيسر والساقين وجرح بالرأس وكدمات بالوجه.

وبسؤال المجنى عليه قرر حدوث إصابته أثناء محاولته الهرب من المتهمين قبل أن يقوم المتهم الرابع بإطلاق سراحه، وبعرض المتهمين على المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم باختطافه واحتجازه كرها عنه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7345 لسنة 2016م إدارى حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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