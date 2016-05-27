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وصول سفينة بحث فرنسية لتحديد مكان الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة

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وصول سفينة بحث فرنسية لتحديد مكان الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة وصول سفينة بحث فرنسية لتحديد مكان الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة
ذكرت مصادر بلجنة التحقيق فى حادث سقوط الطائرة المصرية فى البحر المتوسط، اليوم، الجمعة، أن سفينة فرنسية مزودة بأجهزة متخصصة فى التقاط إشارات صناديق الطائرات السوداء وصلت إلى المنطقة التى يعتقد أن الطائرة سقطت بها الأسبوع الماضى.

وبعد مرور أسبوع على سقوط طائرة للطيران -وهى من طراز "إيرباص إيه320" فى البحر وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا ليس لدى المحققين صورة واضحة بعد عما دار فى اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

وذكر موقع شركة ألسيمار الفرنسية على الإنترنت أن ألسيمار -وهى وحدة تابعة لمجموعة ألسين الصناعية الفرنسية- توفر أجهزة تشمل ثلاثة أنظمة رصد من نوع (ديتكتور-6000) المصممة لالتقاط إشارات الصناديق السوداء على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وقال المصدر: "الشركة الفرنسية ستتولى البحث فى أعماق المتوسط فى أربع أو خمس مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات يتوقع وجود الصندوقين الأسودين فيها مع توسعة المساحة فى حالة عدم التقاط الإشارات الصادرة من الصندوقين."


>- "سلامة الطيران المدنى" الفرنسية: حملة بحث فى أعماق البحر عن الطائرة المنكوبة
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>- البحرية الفرنسية تشارك فى البحث عن حطام طائرة مصر للطيران المنكوبة..السفينة " لابلاس" تبدأ العمل خلال أيام.. والسلطات المصرية تعمل بسرعة قصوى للعثور على الصندوق الأسود من تحت عمق 3 آلاف متر فى المتوسط
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مصر 365

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