بالصور.. محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع داخل قرية الكرم

وصل اللواء طارق نصر محافظ المنيا، واللواء رضا طبلية مدير الأمن إلى قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، اليوم الجمعة، لتفقد الأوضاع داخل القرية، والوقوف على آخر المستجدات.

ويبدأ المحافظ زيارته للقرية بأداء صلاة الجمعة داخل المسجد الكبير بالقرية.

وقد شهدت القرية تكثيفا أمنيا كبيرا وانتشارا لقوات الأمن بمداخل ومخارج القرية، كما تزامن مع تواجد المحافظ داخل قرية الكرم وجود عدد من النواب منهم الدكتور على الكيال نائب سمالوط وسيد أبو بريدعة نائب المنيا، وحسن العمدة وصلاح مخمير نائب أبوقرقاص، وعلاء السبيعى.

وقال خطيب المسجد إن سماحة الإسلام موجودة فى كل شىء وإن أوجه الاتفاق بين المسلمين والمسيحيين إن النبى محمد - صلى الله عليه وسلم- والنبى عيسى من أولى العزم من الرسل، وإن الله وصف سيدنا عيسي بالسلام.

يأتى ذلك في الوقت الذي وصل فيه وفد الأزهر والأوقاف إلي القرية لإجراء لقاءات مع أهالي القرية من الطرفين.

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