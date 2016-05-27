اسبريسو: مصنع إيطالى جديد فى مصر باستثمارات 55 مليون يورو

قالت صحيفة اسبريسو الإيطالية على موقعها الإلكترونى، إن قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى لم تؤثر على العلاقات السياسية أو الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، وأعلنت عن استثمارات إيطالية جديدة فى مصر رغم قضية ريجينى وهى تقدر ب 55 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تعتبر السوق الأول فى أفريقيا بالنسبة لإيطاليا، كما تعتبر مصر إيطاليا ثانى سوق فى أوروبا بعد ألمانيا، ويبلغ حجم التبادل التجارى 5 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة شركات بيرتازونى الإيطالية أحد أبرز الشركات العالمية أعلنت عن ضخ استثمارات فى مصر تقدر بقرابة 55 مليون يورو فى عدة مجالات.

وأضافت الصحيفة أن مصنعا إيطاليا جديدا فى مصر سيبدأ إنتاجه فى أغسطس من العام المقبل، وسيخصص 50% من إنتاجه إلى الأسواق المحيطة، خاصة فى دول إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين مصر وإيطاليا ممتازة إلى حد كبير، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الاستثمارات الإيطالية فى مصر، وأيضا قضة ليبيا حيث تعتبر إيطاليا أن وجود مصر ومشاركتها فى حل الأزمة الليبية أمر غاية فى الأهمية.

وأضافت الصحيفة أن شركة إينى الإيطالية التى تتعامل مع مصر منذ أكثر من نصف قرن، باستثمارات بنحو 14 مليار دولار، اكتشفت أكبر حقول غاز طبيعى فى البحر المتوسط مع احتياطى يقدر ب 850 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفى لتوفير الكهرباء لمصر على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، كما أن هناك استثمار فى البينة التحتية، وتلعب إيطاليا دورا مهما فى الموانئ والمناطق الصناعية على طول قناة السويس.

أما بالنسبة للحالة السياسية، فبعد أن قامت الحكومة الإيطالية بسحب سفيرها من مصر، قامت بتعيين آخر لإرساله إلى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، كما أن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزى أول رئيس حكومة أوروبى زار القاهرة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإضفاء الشرعية على الوضع السياسى الجديد.

صحيفة إيطالية: وثائق باللغة العربية وخط اليد تصعب التحقيقات حول قضية ريجينى