صلاة الغائب على شهداء الطائرة المصرية المنكوبة والجيش والشرطة بمسجد عمر مكرم

أدى منذ قليل العشرات من المصلين بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة المصرية المنكوبة، التى تعرضت للسقوط فى البحر المتوسط الأسبوع الماضى وأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين استشهدوا فى سبيل الوطن إثر العمليات الإرهابية الأخيرة.

ودعا مظهر شاهين أمام وخطيب مسجد عمر مكرم للشهداء أن يتغمدهم الله برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رئيس لجنة التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة: تمكنا من تحديد موقع جهاز الإرشاد