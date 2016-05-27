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شركة "روس أتوم" النووية الروسية تدرس افتتاح مركز إقليمى فى مصر

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شركة "روس أتوم" النووية الروسية تدرس افتتاح مركز إقليمى فى مصر شركة "روس أتوم" النووية الروسية تدرس افتتاح مركز إقليمى فى مصر
أعلن ممثل المركز الإقليمى لمؤسسة "روس آتوم" النووية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ألكسندر ميرتين، أنه يدرس فتح مركز إقليمى للمؤسسة فى قريباً.

وأوضح ميرتين وفقا لوكالة "نوفوستى" الروسية أنه يوجد العديد من المراكز الإقليمية الخاصة بالمؤسسة، حيث تهدف لتوسيع عمل "روس آتوم" فى العديد من المجالات، حيث تتواجد المكاتب الخاصة فى الدول التى يتواجد بها مشاريع واسعة النطاق، على سبيل المثال، يتم دراسة فتح المكتب الخاص بالمركز الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مصر.

وكانت قد أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية بالتعاون مع معهد سان بطرسبورج للبحوث عن تنظيم مسابقة لتأسيس أول نموذج لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة"، التى سيتم إنشاؤها فى مصر بالتعاون مع روسيا لتطوير مشروع المحطة.

وأضافت الشركة وفقا لوكالة نوفوستى الروسية أن الحد الأقصى لجائزة التصميم الفائز 6.5 مليون روبل، والإعلان عن نتائج المسابقة فى موعد لا يتجاوز 20 يونيو من هذا العام، على أن يتم إنجاز التصميم الفائزة رسوماته فى بداية شهر يوليو 2017.


>شركة "روس أتوم" تعلن عن مسابقة لبناء أول نموذج للمحطة النووية المصرية
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مصر 365

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