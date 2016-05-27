محافظ المنيا من قرية الكرم: أقول للحاقدين موتوا بغيظكم هنتقدم هنتقدم

قال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا: "أوجه رسالتى لكل حاقد على الوطن أتحدث عن مصر .. موتوا بغيظكم لن يفرقنا شىء سنتقدم للأمام ".

وأضاف المحافظ خلال كلمته التى ألقاها من مسجد قرية الكرم خلال زيارته اليوم للقرية: إنه لا يجوز أن نستقبل شهر رمضان وهناك نفور بين الأشقاء أو شىء من الغصة بين المسلم وأخيه المسيحى.

وتابع اللواء طارق نصر: ما يحاك لهذا البلد كثير جدا، ولكننا نعلو ونتقدم وهناك من يريد أن يظل الوطن على حاله لن يستطيع أحد أن يفرقنا،جميعنا إخوة نشاركهم فى كل شىء ويشاركوننا فى كل شىء.

واستطرد المحافظ قائلا نتعايش مع بعض، ونحب بعضنا البعض ولابد أن تصفو النفوس، مؤكدا أن الإسلام دين سلام ومحبة ولابد أن نتعايش مع بعض على المحبة والمودة، هناك الكثير ممن يضخمون الحدث الصغير، وللأسف يأكلون معنا، أقول لهم موتوا بغيظكم.

بالصور.. محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع داخل قرية الكرم