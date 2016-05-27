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كاكا بديلا للمصاب دوجلاس كوستا في قائمة البرازيل بكوبا أمريكا

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كاكا بديلا للمصاب دوجلاس كوستا في قائمة البرازيل بكوبا أمريكا كاكا بديلا للمصاب دوجلاس كوستا في قائمة البرازيل بكوبا أمريكا

(إفي): استدعى المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم كارلوس دونجا لاعب الوسط المخضرم ريكاردو كاكا للمشاركة في كوبا أمريكا المئوية بدلا من دوجلاس كوستا المصاب، وفقا لما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان دونجا قد استدعى كاكا، لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، في القائمة المبدئية لكنه استبعده في القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من الثالث وحتى 26 يونيو المقبل.

وعاد دونجا ليقرر استدعاء كاكا، لاعب ريال مدريد السابق، مجددا بعدما أكد الأطباء أن دوجلاس كوستا مهاجم بايرن ميونيخ يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى ولن يكون أمامه الوقت الكافي للتعافي قبل البطولة.

وتعد إصابة دوجلاس كوستا الثانية التي يواجهها البرازيلي في أسبوع بعدما تم استبعاد ريكاردو أوليفييرا مهاجم سانتوس السبت الماضي للإصابة أيضا واستدعي محله جوناس مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وكان كاكا (34 عاما) قد توج مع منتخب البرازيل بمونديال 2002 كما شارك في مونديالات ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 وكذلك في كأس القارات عامي 2005 و2007.

وشارك كاكا في 91 مباراة مع منتخب "راقصي السامبا" سجل خلالها 28 هدفا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي، الذي يجري تدريباته في لوس آنجليس منذ الاثنين الماضي، ودية بعد غد الأحد أمام بنما قبل أن يستهل مشواره بكوبا أمريكا في الرابع من يونيو أمام الإكوادور.

وانضم أمس لمعسكر المنتخب ظهير برشلونة الأيمن داني ألفيش.

ومن المنتظر أن يكون فيليبي لويس وكاسيميرو آخر المنضمين للمعسكر بعد خوضهما غدا نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقيهما أتليتكو مدريد وريال مدريد على الترتيب.

وتخوض البرازيل كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وهايتي وبيرو.

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