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حسام عاشور: الإصابة حرمتني من تمثيل المنتخب.. وأتمنى الفوز لإثبات جدارتنا

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حسام عاشور: الإصابة حرمتني من تمثيل المنتخب.. وأتمنى الفوز لإثبات جدارتنا حسام عاشور: الإصابة حرمتني من تمثيل المنتخب.. وأتمنى الفوز لإثبات جدارتنا

أكد حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي بأن الإصابة كانت هي السبب في غيابه عن معسكر منتخب المقبل.

واختار هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر، حسام عاشور ضمن اختياراته لمعسكر مباراة تنزانيا، إلا أنه خرج بداعي الإصابة.

وقال عاشور في تصريحات للصحفيين: "خضعت لكشف طبي في منتخب مصر بمعرفة الدكتور طارق سليمان، وقد أصببت الأشعة إصابتي في العضلة الضامة".

وأضاف "كنت أتمنى تمثيل منتخب مصر في مواجهته المقبلة الهامة أمام تنزانيا، والتي سيعين الفوز فيها العودة لبطولة أمم إفريقيا من جديد بعد غياب ثلاث بطولات".

عاشور أتبع "حزين للإصابة، لكنني أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباراة المقبلة والفوز كي نثبت جدارتنا بالتأهل للبطولة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا بالجابون 2017، إذ أن الفوز أو التعادل أو الخسارة بأقل من ثلاثة أهداف يؤهل منتخب مصر للأمم إفريقيا رسميا.

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فيديو اليوم السابع

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