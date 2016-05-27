محمد بن راشد يزور شركة ومصنع "ماي دبي" لمياه الشرب المعبأة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، شركة ومصنع "ماي دبي" لمياه الشرب المعبأة في منطقة اليلايس على شارع القدرة في إمارة دبي.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة "ماي دبي" وجاي أندرس الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي وحشد من كبار المدراء والموظفين.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله أبرز إنجازات الشركة وقال "جاء إنشاء شركة ومصنع "ماي دبي" لمياه الشرب انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الهادفة لتوفير مياه الشرب وفق أعلى المعايير العالمية وجعل دبي المدينة الأكثر سعادة على وجه الأرض للمقيمين والزائرين .. ويأتي هذا الصرح المهم تجسيداً لرؤية سيدي صاحب السمو التي تقدر حق تقدير نعمة المياه العظيمة في بلادنا حيث قال سيدي صاحب السمو: المياه هي نعمة عظيمة وشكر هذه النعمة هي بالحفاظ عليها وأيضاً بسقيا المحتاجين والعطشى حول العالم ونسأل الله دائماً أن يديم نعمه علينا".

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> وأضاف : نقف اليوم بعد سنتين من إطلاق شركة ومصنع ماي دبي لمياه الشرب المعبأة حيث يستخدم مصنع الشركة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية وأجود معايير التعقيم والنقاء في إنتاج وتحلية وتعبئة مياه الشرب.

ويتميّز المصنع بإنتاجه لمياه عذبة تحتوي على نسب قليلة من الصوديوم وتركيبة متوازنة من المعادن معبأة في عبوات ذات تصميم جذاب مما أكسب شعار ماي دبي شعبية كبيرة خلال مدة قياسية من الزمن.

وأوضح الطاير أن الإنتاج التجاري للمصنع بدأ في شهر مارس 2014 بعد حصوله على شهادات تقدير دولية مثل شهادة FDA وشهادة HACCPوISO 22000 وعلامة الجودة الإماراتية EQM.

ويعمل المصنع حالياً وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة (الهاسب) ونظام إدارة الجودة (الآيزو) وقد حصل على شهادتي النظامين في أواخر عام 2014.

وقد قامت شركة ماي دبي المنتشرة اليوم في كل دولة الإمارات بتسليم أكثر من 263 مليون كوب وعبوَة.

وتبلغ القدرة الحالية للشركة 16 مليون وحدة مبيعات وستبلغ القدرة 50 مليون وحدة مبيعات بحلول 2020 فيما سيبلغ مجموع استثمارت الشركة نحو 600 مليون درهم إضافية بحلول 2020.

وأشار إلى حصول ماي دبي على درجة امتياز في سلامة الغذاء من قبل بلدية دبي وهو أعلى تصنيف يعطى في سنة 2015.

ومنذ إبريل 2015 أصبحت مياه ماي دبي هي الخيار الأمثل للمسافرين المميزين على خطوط طيران الإمارات وقد بدأت اليوم بتصدير منتجاتها إلى 13 دولة في آسيا وأوروبا وجنوب افريقيا ودولة قطر ومملكة البحرين وعمان وليبيا.

وينتج المصنع حالياً العبوات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات سعة 1.5 لتر و500 مل و330 مل و200 مل إلى جانب عبوات الـ 5 جالون والأكواب سعة 200 مل و100 مل.

ونوه إلى أنه تم تجهيز خطوط الإنتاج بفاحصات ضوئية متصلة بنظام حاسوبي لتحديد مدى صلاحية العبوات للتعبئة وتفادي مشاكل التغليف المتعلقة بوضع العلامة التجارية على العبوة والخلل في وضع أغطية العبوات وتقوم برفض العبوات المعيبة تلقائياً.

وأضاف الطاير : تم تطوير خط إنتاج العبوات بحجم خمسة جالونات من خلال وحدة اختبار التسريب التي تقوم بمعاينة العبوات والكشف عن الثقوب والشقوق بواسطة ضخ كمية من الهواء المضغوط إلى داخل العبوات.

ونتيجة لذلك يقوم النظام برفض كافة العبوات قبل انتقالها إلى مراحل الغسل والتعقيم والتعبئة. ولضمان أعلى معايير التعقيم والنقاء والجودة قامت ماي دبي بإنشاء غرفة تعقيم معزولة للمحافظة على جودة المياه خلال عملية التعبئة حتى مرحلة وضع الغطاء وإحكام الإغلاق وفق أحدث التقنيات.

ويتم غسل وتعقيم أغطية العبوات باستخدام تقنيات الضوء فوق البنفسجي والمياه المعقمة بالأوزون قبل وضعها على العبوات.

وشرح الطاير عملية معالجة المياه المتبعة في مصنع ماي دبي لإنتاج مياه الشرب المعبأة وأوضح أن العملية تبدأ أولاً بالحصول على المياه من خزان هيئة كهرباء ومياه دبي بضخها مباشرة عبر أنابيب خاصة إلى وحدة معالجة المياه ومن ثم يتم تعقيمها بالكامل قبل أن تدخل مرحلة الفلترة حيث تتم إزالة كافة الشوائب والمواد العالقة بواسطة فلاتر رملية متعددة. بعد ذلك يتم تفعيل فلاتر الكربون وتقوم وحدات الفلترة 5 ميكرون والأشعة فوق البنفسجية بالتخلص من كافة الشوائب المتبقية قبل أن تدخل المياه إلى مرحلة التناضح العكسي التي تتولى إزالة كافة الجزيئات الدقيقة المضرة.

> وبعد الانتهاء من مرحلة التعقيم تتم إضافة تركيبة ماي دبي منخفضة الصوديوم والمتوازنة من المعادن والأملاح.

تتبع ذلك مرحلة واحدة تستخدم فلتر 1 ميكرون والتعقيم بالأوزون. وبعد غسل العبوات والأغطية وتعقيمها يتم تعبئتها بالمياه بأحدث التقنيات قبل الانتقال إلى مرحلة التغليف الآلية.

وتعتبر شركة ماي دبي شركة مستقلة ذات مسؤولية محدودة ويشكل المصنع إضافة نوعية للإمارة في صناعة مياه الشرب المعبّأة وفق أحدث التقنيات العالمية وأفضل مستويات الجودة والمعايير المطبقة محلياً وعالمياً.

وتزخر الشركة والمصنع بكوادر محلية ودولية ذات خبرات واسعة في قطاع صناعة وتعبئة مياه الشرب. وتمتاز الهوية المؤسسية لشركة ماي دبي باللون الأحمر الذي يرمز إلى القوة والحيوية والسعادة والازدهار. وقد تم تصميم العبوات وفق الطابع المعماري الحديث الذي تتميز به إمارة دبي.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المرافقين.