بالصور.. وصول 445 راكبا من العمالة المصرية لميناء الغردقة البحرى

استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 445 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و100 سيارة، وذلك ضمن رحلات العبارة القاهرة على الخط الملاحى الغردقة - ضبا، والتى تقرر تشغيلها خلال فترة موسم عودة العمالة المصرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على كل أعضاء المجتمع المينائى بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء الإجراءات مع توفير عدد كاف من مستخلصى الجمارك لتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية لأمتعة الركاب وتجهيز صالات الوصول والسفر ورفع كفاءة الخدمات بالميناء.

وأكد أبو سنة، تم تجهيز ساحات التربتيك بالميناء لاستقبال السيارات القادمة بصحبة الركاب وسرعة إنهاء الإفراج الجمركى.

وقال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة النوراس وعلى متنها 1600 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من السودان لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يتم حجزها بمحجر بيطرى "الحصن" بالغردقة لإجراء اللازم من فحوصات وتطعيمات قبل طرحها بالأسواق استعداد لشهر رمضان المعظم.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بور توفيق السفينة غزالة وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

وصول 8247 طن حاويات ومعدات لميناء الادبية