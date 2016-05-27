رفع 179 حالة إشغال ومخالفة بيئة فى حملة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم، حملة مكبرة لرفع إشغالات أرصفة وممرات المشاة، وإشغالات المحلات المخالفة، بنطاق محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 179 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت تحرير 8 محاضر مخالفة بيئة، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق، ورفع 161 مضبوطات إشغالات، وتحرير 4 محاضر للباعة الجائلين.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة المختصة للتصرف.

رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان