رفع 179 حالة إشغال ومخالفة بيئة فى حملة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم، حملة مكبرة لرفع إشغالات أرصفة وممرات المشاة، وإشغالات المحلات المخالفة، بنطاق محافظة أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
> رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان
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وأسفرت جهود الحملة عن رفع 179 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت تحرير 8 محاضر مخالفة بيئة، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق، ورفع 161 مضبوطات إشغالات، وتحرير 4 محاضر للباعة الجائلين.
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة المختصة للتصرف.
> رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان
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